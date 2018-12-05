Александр Мостовой: «Спартаку» повезло с турнирной сеткой Кубка России

Футбол 05 декабря 2018 01:12 Источник: «Известия»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой - о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России между красно-белыми и «Уралом».

- Красно-белым очень нужен этот трофей, особенно после того как они обожглись в прошлом году. Команде Кононова повезло с турнирной сеткой - если москвичи пройдут «Урал», то выйдут на победителя пары «Арсенал» - «Оренбург». В этой связи у них хорошие шансы на то, чтобы завоевать Кубок в этом сезоне, - приводят слова Мостового «Известия».

Напомним, что первая встреча четвертьфинала состоится 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.