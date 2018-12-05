Григорий Иванов: Кубок России должен разыгрываться в комфортных условиях

Футбол 05 декабря 2018 01:26 Источник: «Известия»

Президент «Урала» Григорий Иванов – о предстоящем матче ¼ финала Кубка России со «Спартаком».

- Играть в футбол зимой очень тяжело. По сути, оба матча четвертьфинальной стадии будут сыграны при холодной погоде - в декабре и феврале. Не понимаю, зачем это сделали. С учетом наших климатических условий было бы логичней перейти на двухматчевую систему начиная с полуфинала. А подобными играми зимой мы просто подрываем репутацию Кубка, к которому и так далеко не все относятся серьезно. Это ведь национальный трофей, который дает путевку в Лигу Европы, и он должен разыгрываться в комфортных условиях и для команд, и для болельщиков. Уверяю, что матч со «Спартаком» не соберет полный стадион, - цитируют Иванова «Известия».

Напомним, что первая встреча четвертьфинала состоится 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.