Григорий Иванов: Кубок России должен разыгрываться в комфортных условиях - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 01:26Источник: «Известия»

    Григорий Иванов: Кубок России должен разыгрываться в комфортных условиях

    Президент «Урала» Григорий Иванов – о предстоящем матче ¼ финала Кубка России со «Спартаком».

    - Играть в футбол зимой очень тяжело. По сути, оба матча четвертьфинальной стадии будут сыграны при холодной погоде - в декабре и феврале. Не понимаю, зачем это сделали. С учетом наших климатических условий было бы логичней перейти на двухматчевую систему начиная с полуфинала. А подобными играми зимой мы просто подрываем репутацию Кубка, к которому и так далеко не все относятся серьезно. Это ведь национальный трофей, который дает путевку в Лигу Европы, и он должен разыгрываться в комфортных условиях и для команд, и для болельщиков. Уверяю, что матч со «Спартаком» не соберет полный стадион, - цитируют Иванова «Известия».

    Напомним, что первая встреча четвертьфинала состоится 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

    #кубок россии по футболу#иванов григорий#фк урал#фк спартак#Футбол-Россия
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