Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону «Рубина»

Футбол 05 декабря 2018 01:42 Источник: «Известия»

Российский тренер Ринат Билялетдинов – о предстоящем матче Кубка России между «Локомотивом» и «Рубином».

- Казанцы точно закроются и будут действовать на контратаках. «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону гостей. Думаю, тренерский штаб «железнодорожников» это понимает и постарается придумать методы, чтобы преодолеть защитные редуты «Рубина». Скорее всего, первый матч получится очень вязким и не стоит ждать обилия забитых мячей, - передают слова Билялетдинова «Известия».

Добавим, что первая встреча четвертьфинала состоится 5 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.