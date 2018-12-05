Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону «Рубина» - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 01:42Источник: «Известия»

    Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону «Рубина»

    Российский тренер Ринат Билялетдинов – о предстоящем матче Кубка России между «Локомотивом» и «Рубином».

    - Казанцы точно закроются и будут действовать на контратаках. «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону гостей. Думаю, тренерский штаб «железнодорожников» это понимает и постарается придумать методы, чтобы преодолеть защитные редуты «Рубина». Скорее всего, первый матч получится очень вязким и не стоит ждать обилия забитых мячей, - передают слова Билялетдинова «Известия».

    Добавим, что первая встреча четвертьфинала состоится 5 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

    #кубок россии по футболу#билялетдинов ринат#фк локомотив#фк рубин#Футбол-Россия
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