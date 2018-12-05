Маурисио Почеттино: В забеге со мной у Клоппа не было бы шансов

Футбол 05 декабря 2018 01:56 Источник: «Газета.Ru»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о поступке наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:0).

- Забег Клоппа? Я тоже так бегал. Кто из нас победил бы в забеге? У него не было бы шансов. Я быстрее него, это точно!

Осуждать других людей не моя работа. Думаю, все тренеры очень эмоциональны. Эта работа требует от вас эмоциональности. Просто одни люди раскованнее, поэтому делают больше, чем другие.

Все могут вести себя так, как хотят этого. Самое важное принимать то, что другие люди отличаются от тебя, ведут себя иначе. Уверен, Клопп не хотел проявить неуважение, - цитирует Почеттино «Газета.Ru» со ссылкой на Football.london.

Напомним, что после победного гола «Ливерпуля» на 6-й добавленной минуте Клопп покинул тренерскую зону и выбежал на поле. После окончания встречи немецкий специалист принес извинения за свой поступок. Позже федерация футбола Англии оштрафовала наставника «красных» на 8 тысяч фунтов.