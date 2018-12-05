Букмекеров обязали делать отчисления на развитие спорта в России - Советский спорт
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Футбол05 декабря 2018 10:26Источник: «Свободная Пресса»Автор: Спирин Дмитрий

Букмекеров обязали делать отчисления на развитие спорта в России

Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении закон, согласно которому букмекерские компании должны будут вкладывать деньги в развитие спорта в стране.

Кроме того, нельзя будет делать ставки на исход соревнований среди детей, сообщает "Свободная пресса".

«Организаторов азартных игр, принимающих ставки на спортивные соревнования, обяжут делать отчисления на развитие спорта. Кроме того, запретят делать ставки на детско-юношеские спортивные соревнования. Закон принят в третьем чтении», - говорится в официальном заявлении пресс-службы Госдумы РФ.

#государственная дума#букмекер
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