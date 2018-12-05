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Футбол05 декабря 2018 11:05Источник: «Реальное время»Автор: Спирин Дмитрий

"Спартак" претендует на двух футболистов" Рубина

Два игрока "Рубина" могут покинуть команду и перейти в "Спартак", сообщает "Реальное время".

Московский клуб претендует на полузащитника Игоря Коновалова и защитника Егора Сорокина.

Отмечается, что 22-летний Коновалов также входит в сферу интересов «Зенита».

Нынешний контракт полузащитника рассчитан до июня 2020 года. Его рыночная стоимость оценивается в 1,6 млн евро. Футболист в 14 матчах чемпионата России забил один гол и сделал 3 голевые передачи.

23-летний Сорокин связан с «Рубином» контрактом до лета 2021 года. Его стоимость оценивается в 1,8 млн евро.

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