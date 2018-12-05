Массимо Каррера: Победа сборной Швеции над Россией меня не удивила - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 11:43Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Массимо Каррера: Победа сборной Швеции над Россией меня не удивила

    Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не удивлен тем, что сборной России не удалось добиться положительного результата в выездном матче со Швецией.

    - Россия играла в гостях. Швеция находится в рейтинге ФИФА выше вас, большинство ее игроков выступают в зарубежных чемпионатах, а на ЧМ-2018 шведы, как и вы, дошли до четвертьфинала. При этом в своей группе они опередили Германию и разнесли в очном поединке крепкую Мексику. А в одной восьмой финала обыграли Швейцарию, которая следующим летом будет играть в полуфинале Лиги наций. Добавим к этому, что шведы дважды в своей истории становились бронзовыми призерами чемпионата мира, а однажды играли даже в финале турнира!

    И еще, к сожалению, именно Швеция не пустила четырехкратного чемпиона мира сборную Италии на ЧМ в Россию, и это впервые за 60 лет! К чему я это вспоминаю? К тому, чтобы дать вам ответ: нет, победа Швеции над Россией меня не удивила, - цитирует Карреру "Матч ТВ".

    Напомним, сборная России в заключительном туре Лиги наций уступила на выезде Швеции (0:2) и не смогла добиться повышения в классе.

    #каррера массимо#сборная россии по футболу#сборная швеции по футболу#лига наций уефа#Футбол-Россия
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