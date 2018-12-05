«Галатасарай» договорился о контракте с Луисом Адриано - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 12:49Источник: MilliyetАвтор: Липкин Антон

    «Галатасарай» договорился о контракте с Луисом Адриано

    Турки готовы заплатить «Спартаку» за бразильца четыре миллиона евро.

    Форвард «Спартака» Луис Адриано договорился об условиях личного контракта с «Галатасараем», сообщает Milliyet.

    По данным издания, действующие чемпионы Турции готовы подписать с 31-летним бразильцем соглашение на три с половиной года. Теперь «Галатасараю» необходимо договориться о трансфере со «Спартаком». Турецкая сторона предлагает компенсацию за Адриано в размере четырех миллионов евро.

    Отметим, что переговоры со своим соотечественником вел тренер вратарей «Галатасарая», чемпион мира Клаудио Таффарел.

    Луис Адриано играет за «Спартак» с весны 2017 года. За два года он провел 63 матча и забил 21 гол. Контракт нападающего с клубом рассчитан еще на полтора сезона. При этом его зарплата в «Спартаке», как сообщается, составляет более четырех миллионов долларов в год.

    После 14 туров нынешнего чемпионата «Галатасарай» набрал 24 очка и занимает четвертое место.

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