«Галатасарай» договорился о контракте с Луисом Адриано

Футбол 05 декабря 2018 12:49 Источник: Milliyet Автор: Липкин Антон

Турки готовы заплатить «Спартаку» за бразильца четыре миллиона евро.

Форвард «Спартака» Луис Адриано договорился об условиях личного контракта с «Галатасараем», сообщает Milliyet.

По данным издания, действующие чемпионы Турции готовы подписать с 31-летним бразильцем соглашение на три с половиной года. Теперь «Галатасараю» необходимо договориться о трансфере со «Спартаком». Турецкая сторона предлагает компенсацию за Адриано в размере четырех миллионов евро.

Отметим, что переговоры со своим соотечественником вел тренер вратарей «Галатасарая», чемпион мира Клаудио Таффарел.

Луис Адриано играет за «Спартак» с весны 2017 года. За два года он провел 63 матча и забил 21 гол. Контракт нападающего с клубом рассчитан еще на полтора сезона. При этом его зарплата в «Спартаке», как сообщается, составляет более четырех миллионов долларов в год.

После 14 туров нынешнего чемпионата «Галатасарай» набрал 24 очка и занимает четвертое место.