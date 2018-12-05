Суд отказался приобщать к делу Кокорина видеозаписи из автомобиля Соловчука - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 14:14Источник: «RT на русском»Автор: Липкин Антон

    Суд отказался приобщать к делу Кокорина видеозаписи из автомобиля Соловчука

    Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока заключения игрока.

    Тверской районный суд отказался приобщать к делу форварда «Зенита» Александра Кокорина видеозаписи с видеорегистратора автомобиля телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, сообщает «RT на русском».

    Адвокат игрока и его брата Кирилла Татьяна Стукалова обратилась с соответствующим ходатайством к суду. По ее словам, на записях содержатся данные, отличные от тех, что были представлены ранее. Следователь и прокурор выступили против приобщения записи к делу.

    Адвокат также обратилась к суду с просьбой выпустить своего подзащитного под залог либо перевести под домашний арест.

    Напомним, 11 октября Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также Соловчука.

    #рпл#фк зенит#кокорин александр#Футбол-Россия
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