Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

Футбол 05 декабря 2018 14:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская премьер-лига подвела итоги голосования за лучшего игрока 16-го тура.

Вратарь ЦСКА признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги.

Голосование по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится РПЛ совместно с телеканалами «Матч ТВ» и "МАТЧ ПРЕМЬЕР". Второе место в голосовании занял полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, третье – форвард «Арсенала» Эванс Кангва.

В 16-м туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью в гостях с «Ростовом». Вратарь армейцев оставил свои ворота «сухими».

В предыдущем туре пользователи признали лучшим нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

В начале сезона Российская Премьер-Лига, телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР договорились совместно выбирать лучшего игрока тура. В конце месяца будет выбираться лучший игрок месяца, а затем и всего сезона РПЛ. ​​