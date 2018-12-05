Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 14:14Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

    Российская премьер-лига подвела итоги голосования за лучшего игрока 16-го тура.

    Вратарь ЦСКА признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги.

    Голосование по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится РПЛ совместно с телеканалами «Матч ТВ» и "МАТЧ ПРЕМЬЕР". Второе место в голосовании занял полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, третье – форвард «Арсенала» Эванс Кангва.

    В 16-м туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью в гостях с «Ростовом». Вратарь армейцев оставил свои ворота «сухими».

    В предыдущем туре пользователи признали лучшим нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

    В начале сезона Российская Премьер-Лига, телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР договорились совместно выбирать лучшего игрока тура. В конце месяца будет выбираться лучший игрок месяца, а затем и всего сезона РПЛ. ​​

    #акинфеев игорь#РПЛ#фк цска#Футбол-Россия
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