Черчесов считает Ахметова лучшим молодым футболистом РПЛ

Футбол 05 декабря 2018 14:17 Источник: РПЛ Автор: Сметанникова Дарья

Российская премьер-лига проводит голосование за лучшего молодого футболиста в 2018 году – «Первая пятерка».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал первое место в голосовании полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову.

Второе место наставник национальной команды отдал полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Тройку лидеров, по мнению Черчесова, замкнул вратарь «Спаратака» Александр Максименко. В число номинантов 55-летний специалист также включил полузащитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева.

Напомним, что премия «Первая пятерка» вручается с 2002 года. Ранее ее обладателями становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин и Федор Чалов.