Павел Мамаев: Я согласен на любую меру пресечения кроме ареста

Футбол 05 декабря 2018 14:28 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

В Москве проходит заседание суда, на котором рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Полузащитник «Краснодара» Мамаев выступил с речью на заседании суда.

«Я хочу опровергнуть, что я социально опасен и могу скрыться. Мы полностью сотрудничали со следствием. Сами пришли в ГСУ и никак не препятствовали следствию. Предвзято и надумано думать, что я могу скрыться. Я сдал все паспорта, и никак не препятствую ходу дела. Я не рецидивист. Я согласен на любую меру пресечения кроме ареста. В наших интересах закончить процесс как можно быстрее. У меня два несовершеннолетних ребенка. Мое отсутствие плохо сказывается на их воспитание и психику.

Мы обвиняемся по части 2 статьи 213 УК РФ, что значит — за «хулиганство группой лиц». Но на всех видеозаписях видео, что не было никакого предварительного сговора, все спонтанно произошло. Пак сказал, что никаких претензий ко мне у него нет. Я не считаю себя причастным к этому обвинению», - цитирует Мамаева Sport24.ru.

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Следствие подало ходатайство о продлении срока заключения до 8 февраля 2019 года.