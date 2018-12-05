Александр Кокорин: Хочу ответить за то, что совершил, но не за то, что мне приписывают

Футбол 05 декабря 2018 14:29 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

В Москве проходит заседание суда, на котором рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин выступил с речью на заседании суда.

«Хотел бы сказать, что что Тверской районный суд избрал для нас слишком суровую меру пресечения. Я не скрывался. Я вернулся на дачу показаний по звонку Павла Мамаева. Тех, свидетелей, которых не хватало и не хватает, мы с помощью наших родственников и адвокатов нашли.

У нас были очные ставки, где полностью наши показывания подтверждаются. Предварительного сговора не было. Все, что с моей стороны было, удар Паку — это было за оскорбление. Соловчука я пальцем не трогал, почему обвинение не меняется я не понимаю. С Денисом Паком мы помирились, почему об этом следствие не говорит, мне также непонятно. Ваша честь, я верю в вашу профессиональную работу и надеюсь на объективную оценку. Вину свою частично признаю. Скрываться считаю невозможным. Я профессиональный спортсмен у меня есть свой график.

На первых видео слышно, как Соловчук нас оскорбляет. С Паком мы помирились. Но это не приобщается к делу. Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают», - приводит слова Кокорина Sport24.ru.

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Следствие подало ходатайство о продлении срока заключения до 8 февраля 2019 года.