Адвокат Кокорина попросил изменить меру пресечения на залог до 10 млн рублей или домашний арест - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 14:35Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Адвокат Кокорина попросил изменить меру пресечения на залог до 10 млн рублей или домашний арест

    Суд рассматривает ходатайство о продлении срока заключения Павла Мамаева и Александра Кокорина.

    Адвокат Андрей Ромашов выступил с речью в защиту форварда «Зенита» Кокорина.

    «В качестве оснований дальнейшего удержания под стражей следователи указывают активное участие в инциденте. Этот довод несостоятелен. Также допущена формулировка, что у моего подзащитного есть связи в государственных органах, но никаких доказательств не предоставлено. Этот довод противоречит разумному.

    Довод о возможных будущих преступлениях представляется мне в крайней степени абсурдным. У моего подзащитного нет проблем с дисциплиной, есть заслуги перед страной.

    Довод, что мой подзащитный может скрыться, не имеет никаких оснований. У него семья, профессиональная карьера спортсмена.

    Водитель Соловчук оскорбил обвиняемых, а затем ударил Павла Мамаева и Кирилла Кокорина. Сразу три правонарушения с его стороны.

    Содержание видеозаписи показывает, что Пак оскорблял обвиняемых, после чего начался конфликт. Также Пак указывает, что удары были нанесены по голове, но уже подтверждено, что это не так.

    Мы готовы загладить вину перед Паком и выплатить компенсацию за нанесение телесных повреждений после медицинской экспертизы.

    Прошу заметить, что потерпевшие и администрация кафе не вызывали наряд полиции. Соловчук после инцидента самостоятельно скрылся, а с Паком мой подзащитный помирился, они подали друг другу руки и разошлись.

    В связи с этим прошу изменить пресечение моему подзащитному на домашний арест или залог на сумму не более 10 миллионов рублей», - цитирует Ромашова Sport24.ru.

    Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    Следствие подало ходатайство о продлении срока заключения до 8 февраля 2019 года.

    #кокорин александр#мамаев павел#фк зенит#фк краснодар#Футбол-Россия#РПЛ
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