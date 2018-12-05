«Локомотив» не в курсе о поступлении в суд положительной характеристики на Кокорина - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 15:02Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    «Локомотив» не в курсе о поступлении в суд положительной характеристики на Кокорина

    В Москве проходит заседание суда, на котором рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина.

    «Локомотив» не знает о поступившей в суд положительной характеристике на Александра Кокорина от лица клуба. Об этом сообщает Sport24.ru.

    Ранее сообщалось, что адвокат футболиста предоставил суду положительную характеристику от «Локомотива».

    Кокорин является воспитанником железнодорожников и ходил в школу клуба с 2000-го по 2008-й годы.

    Напомним, 11 октября Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также Соловчука.

    #фк локомотив#кокорин александр#мамаев павел#фк зенит#РПЛ#Футбол-Россия
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