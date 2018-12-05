«Локомотив» не в курсе о поступлении в суд положительной характеристики на Кокорина

Футбол 05 декабря 2018 15:02 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

В Москве проходит заседание суда, на котором рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Локомотив» не знает о поступившей в суд положительной характеристике на Александра Кокорина от лица клуба. Об этом сообщает Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что адвокат футболиста предоставил суду положительную характеристику от «Локомотива».

Кокорин является воспитанником железнодорожников и ходил в школу клуба с 2000-го по 2008-й годы.

Напомним, 11 октября Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также Соловчука.