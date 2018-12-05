Семин и футболисты «Локомотива» провели разминку в роли героев из фильма «Джентльмены удачи» (видео) - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 15:47Источник: ФК «Локомотив»Автор: Сметанникова Дарья

    Семин и футболисты «Локомотива» провели разминку в роли героев из фильма «Джентльмены удачи» (видео)

    «Локомотив» выложил видео необычной тренировки команды перед матчем ¼ финала Кубка России с «Рубином».

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вместе с футболистами провел разминку в роли героев из советского фильма «Джентльмены удачи».

    «Секретный материал из Баковки, где наша команда провела разминку перед «Локомотив» - «Рубин». Готовы», - говорится в сообщении.

    Матч между командами состоится сегодня, 5 декабря, в 19:30 мск.

    #семин юрий#фк локомотив#фк рубин#кубок россии по футболу#Футбол-Россия
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