Семин и футболисты «Локомотива» провели разминку в роли героев из фильма «Джентльмены удачи» (видео)

Футбол 05 декабря 2018 15:47 Источник: ФК «Локомотив» Автор: Сметанникова Дарья

«Локомотив» выложил видео необычной тренировки команды перед матчем ¼ финала Кубка России с «Рубином».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вместе с футболистами провел разминку в роли героев из советского фильма «Джентльмены удачи».

«Секретный материал из Баковки, где наша команда провела разминку перед «Локомотив» - «Рубин». Готовы», - говорится в сообщении.

Секретный материал из Баковки, где наша команда провела разминку перед #ЛокоРубин. Готовы 👊🏼 pic.twitter.com/YKYTGKeTlI — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 декабря 2018 г.

Матч между командами состоится сегодня, 5 декабря, в 19:30 мск.