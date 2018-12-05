Навас попросит «Реал» продать его в зимнее трансферное окно - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 16:35Источник: Sport.esАвтор: Сметанникова Дарья

    Навас попросит «Реал» продать его в зимнее трансферное окно

    Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

    Навас не доволен ролью запасного голкипера «Реала» и будет просить руководство продать его в январе.

    Напомним, минувшим летом «Реал» приобрел бельгийского голкипера Тибо Куртуа, после чего 31-летний Навас потерял место в основном составе.

    Костариканский вратарь выступает за «Королевский клуб» с 2014 года. В нынешнем сезоне Навас провел за клуб два матча в чемпионате Испании и пропустил один гол.

    #навас кейлор#фк реал мадрид#испанская примера#куртуа тибо
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