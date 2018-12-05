Навас попросит «Реал» продать его в зимнее трансферное окно

Футбол 05 декабря 2018 16:35 Источник: Sport.es Автор: Сметанникова Дарья

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

Навас не доволен ролью запасного голкипера «Реала» и будет просить руководство продать его в январе.

Напомним, минувшим летом «Реал» приобрел бельгийского голкипера Тибо Куртуа, после чего 31-летний Навас потерял место в основном составе.

Костариканский вратарь выступает за «Королевский клуб» с 2014 года. В нынешнем сезоне Навас провел за клуб два матча в чемпионате Испании и пропустил один гол.