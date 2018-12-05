Адвокат Кокорина: Решение суда будет обжаловано

Тверской суд Москвы продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.
Адвокат игрока «Зенита» Татьяна Стукалова сообщила, что защита планирует обжаловать решение о продлении срока содержания под стражей Кокорина и Мамаева.
«Да, конечно, будем обжаловать арест», - цитирует Стукалову «Р-Спорт».
Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.