Адвокат Кокорина: Решение суда будет обжаловано

Футбол 05 декабря 2018 16:38 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Тверской суд Москвы продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.

Адвокат игрока «Зенита» Татьяна Стукалова сообщила, что защита планирует обжаловать решение о продлении срока содержания под стражей Кокорина и Мамаева.

«Да, конечно, будем обжаловать арест», - цитирует Стукалову «Р-Спорт».

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.