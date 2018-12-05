Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

Футбол 05 декабря 2018 16:58 Источник: «Реальное время» Автор: Липкин Антон

Контракт защитника сборной России истекает в следующем году.

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает «Реальное время».

31-летний игрок обороны выступает за «Рубин» с начала сезона 2017/2018 и за полтора года провел за команду 43 матча, в которых сделал одну результативную передачу.

Отметим, что Кудряшов уже играл за «Краснодар» в 2011 году на правах аренды. В сезоне 2011/2012 он сыграл за «быков» в девяти матчах премьер-лиги.

Контракт Кудряшова с «Рубином» рассчитан до лета следующего года, после чего он может уйти из клуба бесплатно.

Ранее стало известно, что зимой «Рубин» также могут покинуть полузащитник Игорь Коновалов, на которого претендуют «Спартак» и «Зенит», а также защитник Егор Сорокин, попавший в сферу интересов «Спартака».