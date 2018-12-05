«Спартак» выступил с опровержением информации об уходе Адриано в «Галатасарай»

Футбол 05 декабря 2018 16:59 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Турецкие СМИ сообщали, что форвард «Спартака» Луис Адриано в скором времени станет игроком «Галатасарая».

«Спартак» выступил с опровержением информации турецких СМИ.

«Сегодня турецкая пресса распространила информацию, согласно которой нападающий «Спартака» Луис Адриано близок к переходу в «Галатасарай» и якобы даже согласовал со стамбульским клубом условия личного контракта.

Российские СМИ эту новость оперативно растиражировали, однако действительности она не соответствует.

Отметим, что действующее соглашение бразильского форварда с красно-белыми не истекает по окончании нынешнего сезона, и вести переговоры с ним другие клубы попросту не имеют права согласно существующим регламентным нормам.

Представители «Галатасарая» в «Спартак» по вопросу приобретения Луиса Адриано также не обращались. Наш клуб ни с кем переговоров о переходе форварда не ведет.

Добавим: нападающий неоднократно заявлял, что красно-белый клуб стал для него семьей и что в Москве ему комфортно.

Еще раз призываем болельщиков «Спартака» не верить слухам, которых в зимний перерыв становится особенно много», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Луис Адриано играет за «Спартак» с весны 2017 года. За два года он провел 63 матча и забил 21 гол. Контракт нападающего с клубом рассчитан еще на полтора сезона. При этом его зарплата в «Спартаке», как сообщается, составляет более четырех миллионов долларов в год.