Клаудио Маркизио: «Зенит» хочет вернуться к победам и это наша общая цель - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 17:05Источник: Sky Sport ItaliaАвтор: Сметанникова Дарья

    Клаудио Маркизио: «Зенит» хочет вернуться к победам и это наша общая цель

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о своем переходе из «Ювентуса», заявив, что не жалеет об уходе из туринского клуба.

    32-летний итальянец перешёл в «Зенит» в сентябре в статусе свободного агента, подписав с клубом контракт до 2020 года.

    «Это был напряженный период, все делалось в короткие сроки. Но я продолжал думать головой и пытался принять правильное решение. Я хотел найти команду, в которой буду больше играть, и мы приняли решение без сожалений, ведь жизнь продолжается. Я все еще очень хочу побеждать.

    Теперь я думаю о настоящем, «Зенит» хочет вернуться к победам и это наша общая цель. Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы и вернуть в Санкт-Петербург титул чемпионов страны», - приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

    В текущем сезоне Маркизио провел за «Зенит» 12 матчей, в которых забил два гола.

    #маркизио клаудио#фк зенит#РПЛ#Футбол-Россия#фк ювентус#серия а#Свершившиеся трансферы
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