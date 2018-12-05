Клаудио Маркизио: «Зенит» хочет вернуться к победам и это наша общая цель

Футбол 05 декабря 2018 17:05 Источник: Sky Sport Italia Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о своем переходе из «Ювентуса», заявив, что не жалеет об уходе из туринского клуба.

32-летний итальянец перешёл в «Зенит» в сентябре в статусе свободного агента, подписав с клубом контракт до 2020 года.

«Это был напряженный период, все делалось в короткие сроки. Но я продолжал думать головой и пытался принять правильное решение. Я хотел найти команду, в которой буду больше играть, и мы приняли решение без сожалений, ведь жизнь продолжается. Я все еще очень хочу побеждать.

Теперь я думаю о настоящем, «Зенит» хочет вернуться к победам и это наша общая цель. Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы и вернуть в Санкт-Петербург титул чемпионов страны», - приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Маркизио провел за «Зенит» 12 матчей, в которых забил два гола.