Подруга Кокорина: Надеюсь, что это будет самый ужасный Новый год для него и Мамаева - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 17:22Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

    Подруга Кокорина: Надеюсь, что это будет самый ужасный Новый год для него и Мамаева

    Суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.

    Спортивный менеджер и подруга Кокорина Дарья Шишканова прокомментировала решение суда, по которому футболистам предстоит провести Новый год в СИЗО.

    «Встретят Новый год в СИЗО. Это всего лишь Новый год очередной. Зато можно посмеяться и сказать, что потом будет что вспомнить. Так сложились обстоятельства. Ведь никто от такого не застрахован, у нас же как говорят: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». Совершенно мирный человек может выйти на улицу, например, попасть под машину и погибнуть. Таких случаев очень много. Так что с Александром произошло не самое страшное.

    Да, увы, придется встретить Новый год в СИЗО, но я надеюсь, что это будет самый ужасный в их (с Павлом Мамаевым) жизни Новый год, больше никогда ничего подобного не произойдет», - цитирует Шишканову РИА Новости.

    Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    #кокорин александр#мамаев павел#фк краснодар#фк зенит#РПЛ#Футбол-Россия
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