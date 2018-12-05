Адвокат Мамаева: Это ожидаемое решение суда

Футбол 05 декабря 2018 17:41 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Тверской суд Москвы продлил на два месяца арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов сообщил, что собирается подать апелляционную жалобу на решение суда продлить арест его подзащитного до 8 февраля.

«Безусловно, это ожидаемое решение суда. Мы были готовы к такому развитию событий. Рассчитывали, что суд сочтет невозможным учитывать даже не доводы, а голословные утверждения, которые указывало следствие. И наоборот – примет во внимание наши доводы, подкрепленные конкретными доказательствами и вынесет сбалансированное решение. К сожалению, этого не случилось.

Есть процессуальная возможность по обжалованию (решения суда) в апелляционном порядке. Мы этим воспользуемся и в ближайшее время подадим апелляционную жалобу», - приводит слова Бушманова «Р-Спорт».

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.