«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в Кубке России в новой форме (фото)

«Краснодар» сообщил, что сыграет в матче против «Ростова» в новой форме.
«Опробуем сегодня третий комплект формы. Надеемся, станет счастливой!», - говорится в сообщении.
⚡Опробуем сегодня третий комплект формы⚡ Надеемся, станет счастливой!😉— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 5 декабря 2018 г.
В раздевалке все готово к #КраснодарРостов. Ждем действующих лиц и вас, друзья! pic.twitter.com/GEuCPZ6s39
«Краснодар» примет «Ростов» в рамках ¼ финала Кубка России. Матч состоится сегодня, 5 декабря, в 19:30 мск.