«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в Кубке России в новой форме (фото) - Советский спорт
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Матч-центр

  • 00начало в 19:30
  • 00начало в 19:30
  • Кубок России
    1/4 финала
    начало в 19:30
    Краснодар
    Ростов
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Нант
    Марсель
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Реймс
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Бордо
    Сент-Этьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Кан
    Ним
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Дижон
    Генгам
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Лион
    Ренн
    0
    0
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    Челси
    0
    0
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    Эвертон
    Ньюкасл Юнайтед
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Фулхэм
    Лестер Сити
    0
    0
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    15-й тур
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    Бёрнли
    Ливерпуль
    0
    0
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    0
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    0
    0
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    0
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    • Футбол05 декабря 2018 17:50Источник: ФК «Краснодар»Автор: Сметанникова Дарья

    «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в Кубке России в новой форме (фото)

    «Краснодар» сообщил, что сыграет в матче против «Ростова» в новой форме.

    «Опробуем сегодня третий комплект формы. Надеемся, станет счастливой!», - говорится в сообщении.

    «Краснодар» примет «Ростов» в рамках ¼ финала Кубка России. Матч состоится сегодня, 5 декабря, в 19:30 мск.

    #фк краснодар#фк ростов#кубок россии по футболу#Футбол-Россия
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