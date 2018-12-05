«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в Кубке России в новой форме (фото)

Футбол 05 декабря 2018 17:50 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Сметанникова Дарья

«Краснодар» сообщил, что сыграет в матче против «Ростова» в новой форме.

«Опробуем сегодня третий комплект формы. Надеемся, станет счастливой!», - говорится в сообщении.

⚡Опробуем сегодня третий комплект формы⚡ Надеемся, станет счастливой!😉



В раздевалке все готово к #КраснодарРостов. Ждем действующих лиц и вас, друзья! pic.twitter.com/GEuCPZ6s39 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 5 декабря 2018 г.

«Краснодар» примет «Ростов» в рамках ¼ финала Кубка России. Матч состоится сегодня, 5 декабря, в 19:30 мск.