Семак с футболистами «Зенита» записал видео с поддержкой в адрес Кокорина и Мамаева - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 18:15Источник: Телеканал «Россия-1»Автор: Сметанникова Дарья

    Семак с футболистами «Зенита» записал видео с поддержкой в адрес Кокорина и Мамаева

    Футболисты и тренер «Зенита» записали видеообращение, которое было показано в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с некоторыми футболистами команды записали видео поддержки в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева, арест которых продлили до 8 февраля 2019 года.

    Сергей Семак: «Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все ошибаемся. Главное — сделать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя».

    Клаудио Маркизио: «Коко, ждем как можно скорее. Обнимаю».

    Александр Ерохин: «Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях».

    Бранислав Иванович: «Ждем тебя скоро на поле, чтобы помог команде. Давай, брат».

    Юрий Жирков: «Выражаем поддержку. Надеюсь, скоро они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и к своим семьям. Мы с вами».

    Олег Шатов: «Мы вас ждем. Пашу ждут в «Краснодаре», а Сашу мы ждем в «Зените», дома. Это прекрасные люди и отличные футболисты. Вас не хватает. Держим за вас кулачки».

    Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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