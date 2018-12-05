Семак с футболистами «Зенита» записал видео с поддержкой в адрес Кокорина и Мамаева

Футбол 05 декабря 2018 18:15 Источник: Телеканал «Россия-1» Автор: Сметанникова Дарья

Футболисты и тренер «Зенита» записали видеообращение, которое было показано в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с некоторыми футболистами команды записали видео поддержки в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева, арест которых продлили до 8 февраля 2019 года.

Сергей Семак: «Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все ошибаемся. Главное — сделать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя».

Клаудио Маркизио: «Коко, ждем как можно скорее. Обнимаю».

Александр Ерохин: «Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях».

Бранислав Иванович: «Ждем тебя скоро на поле, чтобы помог команде. Давай, брат».

Юрий Жирков: «Выражаем поддержку. Надеюсь, скоро они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и к своим семьям. Мы с вами».

Олег Шатов: «Мы вас ждем. Пашу ждут в «Краснодаре», а Сашу мы ждем в «Зените», дома. Это прекрасные люди и отличные футболисты. Вас не хватает. Держим за вас кулачки».

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.