Смолов – Кокорину и Мамаеву: Все образумится и будет хорошо - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 18:25Источник: Телеканал «Россия-1»Автор: Сметанникова Дарья

    Смолов – Кокорину и Мамаеву: Все образумится и будет хорошо

    Тверской суд Москвы продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов записал видеообращение футболистам, которое было показано на передаче Андрея Малахова на «России 1».

    «Парни, привет. Знаю, что вы в непростой ситуации. Хочу сказать, что вас не хватает на поле. Вас все ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образумится и будет хорошо. Обнимаю», - сказал Смолов.

    Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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