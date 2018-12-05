Смолов – Кокорину и Мамаеву: Все образумится и будет хорошо

Футбол 05 декабря 2018 18:25 Источник: Телеканал «Россия-1» Автор: Сметанникова Дарья

Тверской суд Москвы продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов записал видеообращение футболистам, которое было показано на передаче Андрея Малахова на «России 1».

«Парни, привет. Знаю, что вы в непростой ситуации. Хочу сказать, что вас не хватает на поле. Вас все ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образумится и будет хорошо. Обнимаю», - сказал Смолов.

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.