"Краснодар" – "Ростов". Стартовые составы - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 18:32Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    "Краснодар" – "Ростов". Стартовые составы

    Встреча пройдет на домашней арене "быков" и стартует в 19.30 мск.

    Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Ростова" на матч 1/4 финала Кубка России.

    «Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Стоцкий, Газинский, Каборе, Уткин, Классон, Куэва, Игнатьев.

    Запасные: Сафонов, Синицын, Спайич, Перейра, Марков, Сулейманов, Голубев, Петров, Мацукатов.

    «Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Хаджикадунич, Скопинцев, Салетрос, Майер, Юсупов, Ионов, Кьяртанссон.

    Запасные: Абаев, Гулиев, Сигурдсон, Зуев, Шомуродов, Бобен, Логашов, Гацкан, Щадин.

    #Футбол-Россия#кубок россии по футболу#фк краснодар#фк ростов
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