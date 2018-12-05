"Краснодар" – "Ростов". Стартовые составы

Встреча пройдет на домашней арене "быков" и стартует в 19.30 мск.
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Ростова" на матч 1/4 финала Кубка России.
«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Стоцкий, Газинский, Каборе, Уткин, Классон, Куэва, Игнатьев.
Запасные: Сафонов, Синицын, Спайич, Перейра, Марков, Сулейманов, Голубев, Петров, Мацукатов.
«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Хаджикадунич, Скопинцев, Салетрос, Майер, Юсупов, Ионов, Кьяртанссон.
Запасные: Абаев, Гулиев, Сигурдсон, Зуев, Шомуродов, Бобен, Логашов, Гацкан, Щадин.