«Спартак» – «Урал». Максименко и Глушаков – в стартовом составе - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 18:43Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Спартак» – «Урал». Максименко и Глушаков – в стартовом составе

    Тренерские штабы «Спартака» и «Урала» назвали стартовые составы на матч ¼ финала Кубка России.

    «Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Тимофеев, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
    Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Самедов, Ананидзе, Ташаев, Попов, Ломовицкий, Игнатов, Мелкадзе, Роша.

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.
    Запасные: Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Балажиц, Евсеев, Жигулев, Чантурия, Бумаль, Араторе, Панюков, Юсупов.

    Матч между командами состоится сегодня в 19:30 мск.

    #фк спартак#фк урал#кубок россии по футболу#глушаков денис#максименко александр#Футбол-Россия
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