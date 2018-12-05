«Спартак» – «Урал». Максименко и Глушаков – в стартовом составе

Тренерские штабы «Спартака» и «Урала» назвали стартовые составы на матч ¼ финала Кубка России.
«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Тимофеев, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Самедов, Ананидзе, Ташаев, Попов, Ломовицкий, Игнатов, Мелкадзе, Роша.
📋 Наш состав на матч #СпартакУрал— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 декабря 2018 г.
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📻 Аудиотрансляция матча 📲 приложение
🎧 Алексей @azzazello71 Золин#ОлимпКубокРоссии pic.twitter.com/GJ6WIktN1y
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.
Запасные: Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Балажиц, Евсеев, Жигулев, Чантурия, Бумаль, Араторе, Панюков, Юсупов.
Матч между командами состоится сегодня в 19:30 мск.