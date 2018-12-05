Самедов поддержал Кокорина и Мамаева: Будьте сильными, держитесь

Футбол 05 декабря 2018 18:46 Источник: Телеканал «Россия-1» Автор: Сметанникова Дарья

Суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поддержал футболистов, находящихся под арестом в СИЗО. Слова поддержки Александра прозвучали на передаче Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

«Парни, будьте сильными, держитесь. Я уверен, что все обязательно наладится и вы скоро будете с нами. Давайте, парни, удачи», - сказал Самедов.

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.