Самедов поддержал Кокорина и Мамаева: Будьте сильными, держитесь - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 18:46Источник: Телеканал «Россия-1»Автор: Сметанникова Дарья

    Самедов поддержал Кокорина и Мамаева: Будьте сильными, держитесь

    Суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поддержал футболистов, находящихся под арестом в СИЗО. Слова поддержки Александра прозвучали на передаче Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

    «Парни, будьте сильными, держитесь. Я уверен, что все обязательно наладится и вы скоро будете с нами. Давайте, парни, удачи», - сказал Самедов.

    Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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