Александр Горшков: Думаю, Кокорин наберет форму к весне и сможет помочь «Зениту» - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 18:54Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Александр Горшков: Думаю, Кокорин наберет форму к весне и сможет помочь «Зениту»

    Суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.

    Ветеран «Зенита» Александр Горшков оценил шансы Кокорина сыграть в текущем сезоне чемпионата России.

    «Бывает же, что и из-за травм футболисты пропускают длительное время. Александр совсем недавно как раз пропустил полгода из-за травмы (крестообразных связок колена - ред.). Есть тренеры, квалифицированные специалисты, которые смогут Кокорина подготовить. Думаю, он наберет форму (к весне - ред.). Игровые кондиции можно набрать за то время, которое будет у Александра после 8 февраля», - цитирует Горшкова «Р-Спорт».

    Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    #горшков александр#кокорин александр#мамаев павел#фк зенит#фк краснодар#РПЛ#Футбол-Россия
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