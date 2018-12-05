Александр Горшков: Думаю, Кокорин наберет форму к весне и сможет помочь «Зениту»

Футбол 05 декабря 2018 18:54 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.

Ветеран «Зенита» Александр Горшков оценил шансы Кокорина сыграть в текущем сезоне чемпионата России.

«Бывает же, что и из-за травм футболисты пропускают длительное время. Александр совсем недавно как раз пропустил полгода из-за травмы (крестообразных связок колена - ред.). Есть тренеры, квалифицированные специалисты, которые смогут Кокорина подготовить. Думаю, он наберет форму (к весне - ред.). Игровые кондиции можно набрать за то время, которое будет у Александра после 8 февраля», - цитирует Горшкова «Р-Спорт».

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.