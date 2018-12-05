Олег Кононов: Кубок России очень важен для меня лично и для клуба тоже - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 19:00Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Олег Кононов: Кубок России очень важен для меня лично и для клуба тоже

    «Спартак» в рамках ¼ финала Кубка России сыграет с «Уралом».

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился настроем на кубковый матч.

    «У нас еще не так все гладко. То время, которое пройдено, изменило команду, в том числе психологически. Мы немного изменили игру в тактическом плане. Против «Урала» проводим кубковый матч. Мы обязаны играть агрессивно, а как получится — увидим. У нас на данный момент стабильный состав. Два дня, которые были даны на восстановление, прошли стабильно. Такой же период восстановления был у соперника, поэтому мы в равных условиях. Кубок России очень важен для меня лично и для клуба тоже. Будем отдавать все силы в борьбе за трофей», - цитирует Кононова «Матч ТВ».

    Матч «Спартак» - «Урал» состоится 5 декабря в 19:30 мск.

    #кононов олег#фк спартак#фк урал#кубок россии по футболу#Футбол-Россия
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