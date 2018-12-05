Олег Кононов: Кубок России очень важен для меня лично и для клуба тоже

Футбол 05 декабря 2018 19:00 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» в рамках ¼ финала Кубка России сыграет с «Уралом».

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился настроем на кубковый матч.

«У нас еще не так все гладко. То время, которое пройдено, изменило команду, в том числе психологически. Мы немного изменили игру в тактическом плане. Против «Урала» проводим кубковый матч. Мы обязаны играть агрессивно, а как получится — увидим. У нас на данный момент стабильный состав. Два дня, которые были даны на восстановление, прошли стабильно. Такой же период восстановления был у соперника, поэтому мы в равных условиях. Кубок России очень важен для меня лично и для клуба тоже. Будем отдавать все силы в борьбе за трофей», - цитирует Кононова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» - «Урал» состоится 5 декабря в 19:30 мск.