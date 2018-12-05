Воронин – о продлении ареста Кокорина и Мамаева: Сейчас взяли и испортили их судьбы

Футбол 05 декабря 2018 19:06 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Суд продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал решение суда продлить арест футболистов еще на два месяца.

«Первый удар для ребят был – это два месяца в СИЗО. А сегодня нанесли гораздо более серьезный удар по ним, он сильнее скажется в моральном плане. Все надеялись, рассчитывали, что ребят отпустят и они будут дома, с семьями, начнут заниматься своим делом. Считаю, что это перебор, сейчас взяли и испортили их судьбы. Они этого не заслужили. То, что произошло изначально, это ненормально. Но то, что происходит с Кокориным и Мамаевым сейчас, это ненормально вдвойне», - цитирует Воронина «Р-Спорт».

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.