Иско намерен покинуть "Реал" в зимнее трансферное окно - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 19:14Источник: El ChiringuitoАвтор: Гичунцев Артур

    Иско намерен покинуть "Реал" в зимнее трансферное окно

    Об этом сообщает El Chiringuito.

    Полузащитник мадридского "Реала" Иско Аларкон недоволен своим положением в команде и готов сменить клубную прописку зимой 2018 года.

    По информации источника, об этом 26-летний испанец сообщил своему партнеру по команде. Отмечается, что хавбек примет предложение "Манчестер Сити", который пытался приобрести его минувшим летом.

    Ранее сообщалось, что у Иско произошел конфликт с новым главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари.

    В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

    #испанская примера#апл#фк манчестер сити#фк реал мадрид#иско суарес франсиско роман аларкон#Возможные трансферы
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