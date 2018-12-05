Иско намерен покинуть "Реал" в зимнее трансферное окно

Об этом сообщает El Chiringuito.
Полузащитник мадридского "Реала" Иско Аларкон недоволен своим положением в команде и готов сменить клубную прописку зимой 2018 года.
По информации источника, об этом 26-летний испанец сообщил своему партнеру по команде. Отмечается, что хавбек примет предложение "Манчестер Сити", который пытался приобрести его минувшим летом.
Ранее сообщалось, что у Иско произошел конфликт с новым главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари.
В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.