Дмитрий Селюк: Мамаев закончил с футболом, Кокорин продолжит карьеру в «Зените» - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 19:37Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Дмитрий Селюк: Мамаев закончил с футболом, Кокорин продолжит карьеру в «Зените»

    Тверской суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года.

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение суда, оценив перспективы футболистов в карьере после выхода из-под ареста.

    «Думаю, Мамаев практически закончил с футболом. Кокорин, безусловно, талантливейший игрок. Большинство людей понимает, что он попал под влияние, хотя в принципе он нормальный парень, не бандит. Думаю, что «Зенит» не будет разрывать контракт с Кокориным. Вся команда его поддерживает, включая главного тренера Сергея Семака. Все ждут Александра. Думаю, он продолжит свою карьеру в «Зените», - цитирует Селюка «Р-Спорт».

    Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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