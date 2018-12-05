Дмитрий Селюк: Мамаев закончил с футболом, Кокорин продолжит карьеру в «Зените»

Футбол 05 декабря 2018 19:37 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Тверской суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года.

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение суда, оценив перспективы футболистов в карьере после выхода из-под ареста.

«Думаю, Мамаев практически закончил с футболом. Кокорин, безусловно, талантливейший игрок. Большинство людей понимает, что он попал под влияние, хотя в принципе он нормальный парень, не бандит. Думаю, что «Зенит» не будет разрывать контракт с Кокориным. Вся команда его поддерживает, включая главного тренера Сергея Семака. Все ждут Александра. Думаю, он продолжит свою карьеру в «Зените», - цитирует Селюка «Р-Спорт».

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.