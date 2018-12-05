Клаудио Маркизио: Не жалею об уходе из "Ювентуса". Жизнь на этом не кончается

Футбол 05 декабря 2018 19:45 Источник: Sky Sport Italia Автор: Гичунцев Артур

Итальянец перебрался в питерский клуб минувшим летом.

Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал свой уход из "Ювентуса", а также отметил главные цели питерского клуба на текущий сезон.

"Не жалею об уходе из "Ювентуса". Жизнь на этом не кончается. Я по-прежнему хочу бороться и побеждать.

Сейчас все мои мысли связаны с "Зенитом", который хочет пройти как можно дальше в Лиге Европы и выиграть чемпионат России", – приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

Напомним, полузащитник числился в системе "Ювентуса" 12 лет – с 2006 по 2018 год.