Клаудио Маркизио: Не жалею об уходе из "Ювентуса". Жизнь на этом не кончается - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 19:45Источник: Sky Sport ItaliaАвтор: Гичунцев Артур

    Клаудио Маркизио: Не жалею об уходе из "Ювентуса". Жизнь на этом не кончается

    Итальянец перебрался в питерский клуб минувшим летом.

    Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал свой уход из "Ювентуса", а также отметил главные цели питерского клуба на текущий сезон.

    "Не жалею об уходе из "Ювентуса". Жизнь на этом не кончается. Я по-прежнему хочу бороться и побеждать.

    Сейчас все мои мысли связаны с "Зенитом", который хочет пройти как можно дальше в Лиге Европы и выиграть чемпионат России", – приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

    Напомним, полузащитник числился в системе "Ювентуса" 12 лет – с 2006 по 2018 год.

    #Футбол-Россия#серия а#РПЛ#фк зенит#фк ювентус#маркизио клаудио
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