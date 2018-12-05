Сергей Силкин: Мамаеву и Кокорину пока рано думать о карьере

Футбол 05 декабря 2018 19:59 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал решение суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, арест которых продлили до 8 февраля 2019 года.

«Разумеется, для любого футболиста является трагедией даже недельное отсутствие тренировочной практики. Но здесь речь идет не о травме, после которой могут возникнуть проблемы психологического характера. Мамаеву 30 лет, Кокорину — 27, они живы-здоровы. Срок продлили до февраля, поэтому если они к этому времени выйдут, то у обоих еще есть время. Поэтому все в их руках.

В любом случае о карьере пока рано думать, потому что мы не знаем, что будет через два месяца», - цитирует Силкина RT на русском.

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.