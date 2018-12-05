Дмитрий Свищев: Есть основания говорить о конце карьеры Кокорина и Мамаева

Футбол 05 декабря 2018 20:11 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал решение суда, которое продлило арест футболистов еще на два месяца.

«Эта история будет уроком для всех известных людей, которые своими действиями подают пример остальным. Поэтому справедливым станет любое наказание, будь то домашний арест или денежная компенсация.

Разумеется, каждый случай индивидуален. Многие возвращались в спорт после долгих лет перерыва. Но у Кокорина и Мамаев уже приличный для футбола возраст. Кроме того, заключение может негативно сказаться не только на их физической форме, но и на моральных силах. Поэтому я бы сказал, что есть основания говорить о конце их карьеры», - цитирует Свищева RT на русском.

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.