"Спартак" – "Урал". Фанаты красно-белых подрались из-за Глушакова

Футбол 05 декабря 2018 21:12 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Sport24.ru.

Во время матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" фанаты красно-белых устроили потасовку из-за полузащитника Дениса Глушакова.

Согласно источнику, несколько фанатов в секторе С начали скандировать нелицеприятную кричалку в адрес капитана, что вызвало недовольство у поклонников команды, положительно настроенных в отношении хавбека.

Отмечается, что болельщики набросились друг на друга с кулаками, но их удалось разнять.

Ранее сообщалось, что фанаты "Спартака" на встрече с руководством потребовали продать Глушакова в зимнее трансферное окно.