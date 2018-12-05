"Спартак" – "Урал". Фанаты красно-белых подрались из-за Глушакова

Об этом сообщает Sport24.ru.
Во время матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" фанаты красно-белых устроили потасовку из-за полузащитника Дениса Глушакова.
Согласно источнику, несколько фанатов в секторе С начали скандировать нелицеприятную кричалку в адрес капитана, что вызвало недовольство у поклонников команды, положительно настроенных в отношении хавбека.
Отмечается, что болельщики набросились друг на друга с кулаками, но их удалось разнять.
Ранее сообщалось, что фанаты "Спартака" на встрече с руководством потребовали продать Глушакова в зимнее трансферное окно.