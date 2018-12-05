"Спартак" – "Урал". Фанаты красно-белых подрались из-за Глушакова - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 21:12Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    "Спартак" – "Урал". Фанаты красно-белых подрались из-за Глушакова

    Об этом сообщает Sport24.ru.

    Во время матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" фанаты красно-белых устроили потасовку из-за полузащитника Дениса Глушакова.

    Согласно источнику, несколько фанатов в секторе С начали скандировать нелицеприятную кричалку в адрес капитана, что вызвало недовольство у поклонников команды, положительно настроенных в отношении хавбека.

    Отмечается, что болельщики набросились друг на друга с кулаками, но их удалось разнять.

    Ранее сообщалось, что фанаты "Спартака" на встрече с руководством потребовали продать Глушакова в зимнее трансферное окно.

    #Футбол-Россия#кубок россии по футболу#фк спартак#фк урал#глушаков денис
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