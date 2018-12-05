Курбан Бердыев: Для уверенности дома нам не хватило гола на выезде - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 21:48Источник: «Советский спорт»Автор: Кринский Константин

    Курбан Бердыев: Для уверенности дома нам не хватило гола на выезде

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива"(0:1) в первом матче четвертьфинала Кубка России.

    - В целом неплохую игру провели. Но гола на выезде не хватило, чтобы чувствовать себя дома увереннее.

    - После перерыва Семин перестроил игру и выпустил Антона Миранчука. Вы не смогли его закрыть, а он стал ключевым игроком после перерыва.

    - Я бы не сказал, что Антон что-то особенное сделал.

    - Что с Вячеславом Подберезкиным? Травма или были недовольны его игрой?

    - Травма-травма.

    #бердыев курбан#фк рубин#фк локомотив#бердыев курбан#кубок россии по футболу
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