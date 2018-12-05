Курбан Бердыев: Для уверенности дома нам не хватило гола на выезде

Футбол 05 декабря 2018 21:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива"(0:1) в первом матче четвертьфинала Кубка России.

- В целом неплохую игру провели. Но гола на выезде не хватило, чтобы чувствовать себя дома увереннее.

- После перерыва Семин перестроил игру и выпустил Антона Миранчука. Вы не смогли его закрыть, а он стал ключевым игроком после перерыва.

- Я бы не сказал, что Антон что-то особенное сделал.

- Что с Вячеславом Подберезкиным? Травма или были недовольны его игрой?

- Травма-травма.