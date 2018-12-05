Кононов: Доволен вторым таймом, в первом играли плохо. Мягко говоря

Футбол 05 декабря 2018 21:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1).

- Первый тайм мы отыграли плохо, мягко говоря. Пытались играть низом и в более позиционную атаку, но было много потерь и не было обострений. Во втором тайме играли быстрее, поэтому появились моменты. Могли забить больше одного, но не успевали в контрпрессинг, так и пропустили. В том графике, в котором мы находимся, нам сложно. За второй тайм поблагодарил ребят, но результатом мы не удовлетворены. Постараемся выйти в Екатеринбурге в финал.

Насколько серьезное повреждение у Комбарова? Пока не знаем. Возможно, у него спазм, не более того.

Ротация? Думал об этом. Хотел выпустить сразу трех новых игроков, но, возможно, не игравшим в последнее время было бы сложно войти в игру. Поэтому решил сохранить состав, особенно четверку в атаке. По сути, они создают нам большинство моментов в атаке. Сегодня такие моменты тоже были, но только во втором тайме, - сказал Кононов.