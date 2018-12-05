Кононов: Доволен вторым таймом, в первом играли плохо. Мягко говоря - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 10окончен
  • 11окончен
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Бордо
    Сент-Этьен
    3
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Кан
    Ним
    1
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Дижон
    Генгам
    2
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Лион
    Ренн
    0
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Реймс
    Тулуза
    0
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Нант
    Марсель
    3
    2
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Бёрнли
    Ливерпуль
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Фулхэм
    Лестер Сити
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Вулверхэмптон
    Челси
    0
    1
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Эвертон
    Ньюкасл Юнайтед
    1
    1
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    перерыв
    Тоттенхэм Хотспур
    Саутгемптон
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    перерыв
    Манчестер Юнайтед
    Арсенал
    1
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    перерыв
    Страсбург
    ПСЖ
    1
    0
    • Футбол05 декабря 2018 21:56Источник: «Советский спорт»Автор: Зибрак Артем

    Кононов: Доволен вторым таймом, в первом играли плохо. Мягко говоря

    Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1).

    - Первый тайм мы отыграли плохо, мягко говоря. Пытались играть низом и в более позиционную атаку, но было много потерь и не было обострений. Во втором тайме играли быстрее, поэтому появились моменты. Могли забить больше одного, но не успевали в контрпрессинг, так и пропустили. В том графике, в котором мы находимся, нам сложно. За второй тайм поблагодарил ребят, но результатом мы не удовлетворены. Постараемся выйти в Екатеринбурге в финал.

    Насколько серьезное повреждение у Комбарова? Пока не знаем. Возможно, у него спазм, не более того.

    Ротация? Думал об этом. Хотел выпустить сразу трех новых игроков, но, возможно, не игравшим в последнее время было бы сложно войти в игру. Поэтому решил сохранить состав, особенно четверку в атаке. По сути, они создают нам большинство моментов в атаке. Сегодня такие моменты тоже были, но только во втором тайме, - сказал Кононов.

    #Футбол-Россия#фк спартак#фк урал#кубок россии по футболу#кононов олег
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта