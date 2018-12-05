Кононов: Не считаю, что Тимофеев так плох, как вы расписываете

Футбол 05 декабря 2018 21:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1).

- У Фернандо неприятная травма. Последние полгода он играл на обезболивающих уколах. Сейчас пошел рецидив. Доктора принимают решение, все зависит от них. Мое мнение - игрок должен играть здоровым. Будем исходить из этого.

Слабая игра Артема Тимофеева? Мне непросто принимать решение по поводу центральной зоны - Фернандо и Зобнина нет, только для Глушакова и Тимофеева это родные позиции. Есть еще Игнатов, но его игровое состояние оставляет желать лучшего. Не считаю, что Тимофеев так плох, как вы расписываете. Сегодня я попробовал Попова, но это не его позиция. Он больше "десятка". Что будет дальше, посмотрим. На данный момент Тимофеев отыграл две игры. Не могу сказать, что доволен его действиями. Как и он сам, - сказал Кононов. - Возможно, если бы все были здоровы, мы выбрали тактическую схему.