Олег Кононов: Для наработки нового футбола нужен хотя бы 21 день, а мы работали меньше

Футбол 05 декабря 2018 22:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1).

- Мы работаем чуть больше двух недель в такой непростой для клуба и игроков период. Очень сложно много сделать, чтобы сразу пошла игра. В таком промежутке сложно отладить командное взаимодействие. Я недоволен некоторыми действиями игроков, но что есть, то есть. Перепады будут, однозначно. Пока будет некая смесь между старым футболом и новым. Когда мы повышаем

Интенсивность, сразу же создаем моменты и забиваем. Как только снижаем интенсивность, у нас проблемы. Наша задача держать интенсивность вверху. Это все нарабатывается в тренировках. Что-то начинается вырабатываться хотя бы через 21 день тренировок, а мы еще и этого времени не отработали, - сказал Кононов.