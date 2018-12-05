Олег Кононов: Даю на тренировках только 50-процентную нагрузку от запланированной

Футбол 05 декабря 2018 22:09 Источник: «Советский спорт»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1).

"Спартак-2" ушел в отпуск намного раньше нас. Тогда еще Роман Зобнин и Сальваторе Боккетти были здоровы, поэтому из защитников я использовал в тренировочном процессе только Илью Гапонова. Больше игроков не требовалось, фланговых защитников у нас тоже достаточно было. Было много разных вариантов. Петкович в игре с "Локомотивом" получил травму и пока восстанавливается. Надеюсь, он уже завтра к нам присоединится.

Откуда столько травм? Тренировочный процесс изменился кардинально. Он стал интенсивнее, я все даю через мяч. Возможно, эта интенсивность влияет на игроков, но от запланированного я даю только 50%.