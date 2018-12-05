Мурад Мусаев: Мы должны были побеждать, но в футболе все решают мелочи

Футбол 05 декабря 2018 22:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после игры с «Ростовом» в 1/4 финала Кубка России (2:2).

"Первые 30 минут были очень хорошие. Потом стали заигрываться. Там, где надо было играть проще, играли не просто. В связи с этим привезли себе несколько моментов. Во втором тайме минут 10 были за «Ростовом», но потом мы взяли мяч под контроль и стали создавать моменты, а у соперника ничего не было.

Зрители увидели красивый матч. Было много моментов, борьбы, эмоций. Мы должны были побеждать, но в футболе все решают мелочи. В мелочах мы были недостаточно сконцентрированы. Заработали на последних минутах стандарт, когда ситуация этого не требовала. Плюс упустили кучу моментов. Но есть еще второй матч, можно все наверстать.

Что касается замены Газинского в перерыве, то это по травме. Решили не рисковать и заменить его. Молодыми игроками доволен, все хорошо. «Ростов» – хорошая команда, но мы были ближе к победе", – сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».