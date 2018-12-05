Олег Кононов: Попов вышел наладить игру в атаке - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 22:13Источник: «Советский спорт»Автор: Зибрак Артем

    Олег Кононов: Попов вышел наладить игру в атаке

    Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал замену Тимофеева на Попова в первом матче 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1).

    - Выпустил Попова, потому что Тимофеев стал ошибаться. Плюс хотел наладить игру в атаке. Он может отдать и голевую передачу, в отличие от Тимофеева, который не обладает таким мастерством передачи. .

    Что сказал в перерыве? Открываться за счет движения игроков за спину линии защиты. Игроки с мячом должны отдавать передачи быстрее или между собой, или игрокам атаки. Это удалось, скорость увеличилась, и мы начали обыгрывать "Урал". Но, к сожалению, скорость отбора мяча пропала, поэтому появились свободные зоны, через которые "Урал" стал проводить контратаки, - сказал Кононов

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