Олег Кононов: Попов вышел наладить игру в атаке

Футбол 05 декабря 2018 22:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал замену Тимофеева на Попова в первом матче 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1).

- Выпустил Попова, потому что Тимофеев стал ошибаться. Плюс хотел наладить игру в атаке. Он может отдать и голевую передачу, в отличие от Тимофеева, который не обладает таким мастерством передачи. .

Что сказал в перерыве? Открываться за счет движения игроков за спину линии защиты. Игроки с мячом должны отдавать передачи быстрее или между собой, или игрокам атаки. Это удалось, скорость увеличилась, и мы начали обыгрывать "Урал". Но, к сожалению, скорость отбора мяча пропала, поэтому появились свободные зоны, через которые "Урал" стал проводить контратаки, - сказал Кононов