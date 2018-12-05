Мещеряков: Победа над "Рубином" придаст уверенность "Локо" перед решающим матчем в Лиги чемпионов

Футбол 05 декабря 2018 22:32 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Ответный матч состоится 23 февраля.

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал победу над казанским "Рубином" (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

"Думаю, что победа в первой игре четвертьфинала Кубка России дала определенный задел перед ответной встречей.

Теперь нам надо готовиться к заключительным играм 2018 года, на мой взгляд, эта победа придаст дополнительную уверенность перед решающим матчем Лиги чемпионов с "Шальке", а также перед игрой чемпионата России против "Оренбурга".

Также победа позволит "Локомотиву" прервать полосу невезения, которая преследовала команду в последних матчах", – цитирует Мещерякова ТАСС.

11 декабря в Гельзенкирхене "Локо" проведет игру заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шальке".