Мещеряков: Победа над "Рубином" придаст уверенность "Локо" перед решающим матчем в Лиги чемпионов

Ответный матч состоится 23 февраля.
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал победу над казанским "Рубином" (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.
"Думаю, что победа в первой игре четвертьфинала Кубка России дала определенный задел перед ответной встречей.
Теперь нам надо готовиться к заключительным играм 2018 года, на мой взгляд, эта победа придаст дополнительную уверенность перед решающим матчем Лиги чемпионов с "Шальке", а также перед игрой чемпионата России против "Оренбурга".
Также победа позволит "Локомотиву" прервать полосу невезения, которая преследовала команду в последних матчах", – цитирует Мещерякова ТАСС.
11 декабря в Гельзенкирхене "Локо" проведет игру заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шальке".