Гжегож Крыховяк: Ппонимаем болельщиков – середина недели, холодная погода, позднее время

Футбол 05 декабря 2018 22:51 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Встречу посетили 8920 болельщиков.

Хавбек московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился эмоциями после победы над казанским "Рубином" в первом матче 1/4 финала Кубка России.

"Все рады сегодняшнему результату, это было тяжело, очень тяжелая победа. Теперь команда может сконцентрироваться на двух оставшихся играх в 2018 году.

Атмосфера была хорошая, несмотря на то, что было немного людей. Мы понимаем болельщиков, ведь середина недели, холодная погода, позднее время, несмотря ни на что, они всегда с нами", – цитирует польского футболиста ТАСС.