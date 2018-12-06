«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поделили очки в 15-м туре АПЛ

Футбол 06 декабря 2018 00:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Олд Траффорд".

Футболисты "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью с лондонским "Арсеналом" в домашнем матче 15-го тура АПЛ – 2:2.

Автором первого гола стал немецкий защитник Шкодран Мустафи, который отличился после подачи углового. Через 4 минуты французский хавбек Антони Марсьяль восстановил равновесие.

"Арсенал" вышел вперед на 68-й минуте благодаря голу нападающего Александра Ляказетта. Однако, гости не смогли удержать преимущество – через минуту англичанин Джесси Лингард спас "красных дьяволов" от поражения.

Таким образом, "МЮ" набрал 23 очка и занимает 8-е место в таблице АПЛ. "Арсенал" (31 очко) расположился на 5-й позиции.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью сыграют против "Фулхэма", а команда Унаи Эмери встретится в Лондоне с "Хаддерсфилд Таун". Оба матча пройдут 8 декабря.

АПЛ

15-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – 26 Мустафи, 1:1 – 30 Марсьяль, 1:2 – 68 Ляказетт, 2:2 – 69 Лингард.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Рохо (Феллайни, 72), Дармиан, Байи, Лингард (Погба, 75), Матич, Марсьяль (Лукаку, 63), Эррера, Диогу Далот, Рэшфорд.

"Арсенал": Лено, Мустафи, Холдинг (Лихтштайнер, 36), Колашинац, Папастатопулос, Рэмзи (Мхитарян, 46), Торрейра, Ивоби (Ляказетт, 65), Гендузи, Бельерин, Обамеянг.

Предупреждения: Мустафи (37), Рохо (38), Лингард (40), Бельерин (41), Матич (42), Торрейра (86).