Илья Геркус: Было важно не пропустить – с задачей справились - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 10окончен
  • 11окончен
    • Футбол06 декабря 2018 08:52Автор: Липкин Антон

    Илья Геркус: Было важно не пропустить – с задачей справились

    «Локомотив» обыграл «Рубин» в Кубке России.

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о победе над «Рубином» (1:0) в первом матче ¼ финала Кубка России на стадионе «РЖД Арене» в Москве.

    «Хороший кубковый матч, – написал Геркус в твиттере. – Сегодня было важно не пропустить – с задачей справились.

    Вернемся к кубковой теме в феврале. А пока порадуемся факту победы над «Рубином». Спасибо, что вы с нами, друзья! Кубковые рельсы прокладываем дальше».

    Единственный гол в матче на 54-й минуте забил хорватский защитник Ведран Чорлука.

    Напомним, в нынешнем сезоне в четвертьфинале и полуфинале Кубка России команды проводят по два матча. Ответная игра запланирована на 23 февраля следующего года в Казани.

    #кубок россии по футболу#фк локомотив#фк рубин#геркус илья#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта