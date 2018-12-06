Илья Геркус: Было важно не пропустить – с задачей справились

Футбол 06 декабря 2018 08:52 Автор: Липкин Антон

«Локомотив» обыграл «Рубин» в Кубке России.

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о победе над «Рубином» (1:0) в первом матче ¼ финала Кубка России на стадионе «РЖД Арене» в Москве.

«Хороший кубковый матч, – написал Геркус в твиттере. – Сегодня было важно не пропустить – с задачей справились.

Вернемся к кубковой теме в феврале. А пока порадуемся факту победы над «Рубином». Спасибо, что вы с нами, друзья! Кубковые рельсы прокладываем дальше».

Хороший кубковый матч👍🏼 Сегодня было важно не пропустить - с задачей справились. Вернёмся к кубковой теме в феврале. А пока порадуемся факту победы над «Рубином»⚽ Спасибо, что вы с нами, друзья! Кубковые рельсы прокладываем дальше🚂🚂🚂 pic.twitter.com/Rr7JqNnmns — Илья Геркус (@ilgerkus) December 5, 2018

Единственный гол в матче на 54-й минуте забил хорватский защитник Ведран Чорлука.

Напомним, в нынешнем сезоне в четвертьфинале и полуфинале Кубка России команды проводят по два матча. Ответная игра запланирована на 23 февраля следующего года в Казани.