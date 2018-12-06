Ахметов стал лауреатом премии «Первая пятерка» - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 12:00Источник: РФСАвтор: Липкин Антон

    Ахметов стал лауреатом премии «Первая пятерка»

    Полузащитник ЦСКА признан лучшим молодым игроком в премьер-лиге.

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лауреатом премии «Первая пятерка», вручаемой под эгидой РФС лучшему молодому игроку премьер-лиги.

    20-летнего игрока поставили на первое место 46 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов премьер-лиги, наставников юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналистов. Всего Ахметов набрал 202 очка.

    Второе место занял другой полузащитник ЦСКА – Иван Обляков (177 баллов), третье – защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 очков). Еще один номинант – голкипер «Спартака» Александр Максименко – получил 104 балла.

    Напомним, в прошлом году лауреатом премии «Первая пятерка» стал форвард ЦСКА Федор Чалов.

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