Футбол 06 декабря 2018 12:00 Источник: РФС Автор: Липкин Антон

Полузащитник ЦСКА признан лучшим молодым игроком в премьер-лиге.

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лауреатом премии «Первая пятерка», вручаемой под эгидой РФС лучшему молодому игроку премьер-лиги.

20-летнего игрока поставили на первое место 46 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов премьер-лиги, наставников юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналистов. Всего Ахметов набрал 202 очка.

Второе место занял другой полузащитник ЦСКА – Иван Обляков (177 баллов), третье – защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 очков). Еще один номинант – голкипер «Спартака» Александр Максименко – получил 104 балла.

Напомним, в прошлом году лауреатом премии «Первая пятерка» стал форвард ЦСКА Федор Чалов.